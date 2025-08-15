Beşiktaş açıkladı: Yeni transferin İstanbul'a geliş saati belli oldu!

BONSERVİSİ VE ANLAŞMA ŞARTLARI

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; 19 yaşındaki sağ bekin transferi için kulüpler dün akşam geç saatlerde anlaşmaya vardı.



Haberde, Schalke'nin Taylan Bulut'un transferine karşılık olarak Beşiktaş'tan 6 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir bonservis bedeli alacağı kaydedildi. Sözleşmede sonraki satıştan payın bulunmadığı da belirtildi.



TAYLAN BULUT KİMDİR?



19 Ocak 2006'da Almanya'nın Eschweiler kentinde doğan Taylan Bulut, Germania Dürwib ve Leverkusen altyapılarında forma giydikten sonra 2020 yılında Schalke altyapısına transfer oldu.



Mavi beyazlılarıda U17 ve U19 takımlarında forma giyen Taylan 2024'te A takıma yükseldi. Schalke ile 2. Bundeliga'da 27 maça çıkan genç futbolcu 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.



1.88 metre boyundaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra stoper, ön libero ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.



Almanya'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Taylan Bulut, Panzerler'in U19 Milli Takımı'nda 9 maça çıktı.