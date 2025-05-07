NTV.COM.TR

Beşiktaş - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Beşiktaş - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılacak Beşiktaş - Adana Demir. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Adana Demir. maçı nerede oynanacak? Beşiktaş - Adana Demir. maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Beşiktaş - Adana Demir. maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Beşiktaş - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Beşiktaş - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Beşiktaş - Adana Demir. Maçı Ne Zaman

- Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beşiktaş - Adana Demir. maçı 11.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş - Adana Demir. maçı Tüpraş Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...