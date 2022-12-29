Beşiktaş-Adana Demirspor (Canlı anlatım)

14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



27. dakikada sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye topa kafayla vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.



40. dakikada N'Koudou'nun soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleciyi geçerek arka direkteki Cenk Tosun'un önüne düştü, Cenk'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak diğer direkteki Weghorst'a gitti ama Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top auta çıktı.



45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Tayyip Talha Sanuç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Ertaç gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.



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JOSEF DE SOUZA KADROYA DÖNDÜ



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor maçıyla birlikte yeniden orta sahadaki görev bölgesine geçti.



Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında da görev yapmamıştı.



DELLE ALİ KULÜBEDE KALDI



Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Adana Demirspor maçına da yedek kulübesinde başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarların protesto ettiği Dele Alli, Galatasaray ve Gaziantep FK maçları sonrası Adana Demirspor maçında da on bir kişilik kadroya giremedi.



TAYYİP TALHA SANUÇ ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ



Beşiktaş'ın sezonun başlamasından sonra Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, ilk kez eski takımına karşı görev yaptı.



Siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hasret giderdi.



Tayyip Talha, sezonun ilk 5 haftasında Adana Demirspor'da görev yapmıştı.

