Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu duyurdu: 4 eksik
Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ciro Immobile, Milot Rashica ve Gabriel Paulista ile birlikte cezalı durumda olan Gedson Fernandes kadroda yer almadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılar kritik mücadele öncesinde 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.
Sakatlıkları bulunan Ciro Immobile, Milot Rashica ve Gabriel Paulista ile beraber cezalı durumda olan Gedson Fernandes kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
📋 Adana Demirspor maçı kamp kadromuz.#ADSvBJK pic.twitter.com/Pd0DVWifLQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 15, 2024
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