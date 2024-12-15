Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu duyurdu: 4 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlılar kritik mücadele öncesinde 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

Sakatlıkları bulunan Ciro Immobile, Milot Rashica ve Gabriel Paulista ile beraber cezalı durumda olan Gedson Fernandes kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle: