Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta)

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Zorlu rakibini sahasında konuk edecek olan Beşiktaş, Adana Demirspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Saat 20.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.