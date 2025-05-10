Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ 55 PUANLA 4. SIRADA



Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.



Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.



Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.



Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alamayacak.