Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan 21 haftada 35 puan toplayabilen Beşiktaş 4. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Mert, Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut, Necip-Demir Ege, Rashica-Gedson-Semih, Cenk



BEŞİKTAŞ'IN LİGDE SON DURUMU



Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.



Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.



Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

