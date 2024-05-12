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Beşiktaş, Alanya'da 1 puanla dönüyor

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maç 1-1 berabere sona erdi.

Beşiktaş, Alanya'da 1 puanla dönüyor

Trendyol 'in 36. haftasında oynanan Corendon - maç 1-1 berabere sonuçlandı. 

54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta alanda kullanılan taç atışıyla topla buluşan Oğuz Aydın, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, kaleyi çapraz noktadan kaleye şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çıkardı.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Muleka, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

79. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahasına girdikten sonra altıpasa çıkardığı topla buluşan Ahmet Hassan, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Beşiktaş, Alanya'da 1 puanla dönüyor - 1

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Ahmet Narinç
Corendon : Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 83 Janvier), Aliti, Balkovec, Coelho (Dk. 87 Novais), Fer (Dk. 74 Lima), Oğuz Aydın, Augusto (Dk. 64 Ahmed Hassan), Eduardo, Hwang (Dk. 64 Efecan Karaca)
: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 74 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes (Fahri Kerem Ay), Onur Bulut (Dk. 85 Azad Demir), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu), Muleka (Dk. 64 Serkan Emrecan Terzi)
Goller: Dk. 61 Muleka (Beşiktaş), Dk. 79 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 76 Gedson Fernandes, 90+4 Muçi, Dk. 90+6 Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Dk. 80 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)

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