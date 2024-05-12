Beşiktaş, Alanyaspor karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de Avrupa hedefi bulunan Beşiktaş, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.



Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU



İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.

İLK 11'LER



Alanyaspor: Ertuğrul; Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj; Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın; Hassan.



Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk.