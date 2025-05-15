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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

, Trendyol 'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını 16 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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