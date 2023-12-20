Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak. İşte, Beşiktaş-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Alanyaspor maçı 21 Aralık Perşembe günü yapılacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Bu heyecan dolu müsabaka, beIN SPORTS'dan yayınlanacak.



ALANYASPOR'UN DURUMU



Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor.



Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.



Sakatlıklarını atlatan Arthur Masuaku, Milot Rashica, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde görev yapabilecek.



Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.



DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Atakaş Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET



Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.



Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.

