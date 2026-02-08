Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 20. randevu

Süper Lig'de bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle 20. kez karşı karşıya gelecek. Ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 19 maçın 10'unu siyah-beyazlılar, 4'ünü Antalya temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler Alanyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı bekleyecek.

Lisansları çıkartılan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların diğer transferleri kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta görev yapan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor karşısında şans bulmaları halinde Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez giyecek.