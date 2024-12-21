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Beşiktaş-Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu.

Beşiktaş-Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Trendyol ’in 17. haftasında bugün oynanacak - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanyaspor’u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev alacak.

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