Beşiktaş, Alanyaspor'u kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi

23.04.2026 19:44

Son Güncelleme: 23.04.2026 22:39

Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Dolmabahçe'de ağırladığı Alanyaspor'u farklı mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

 

Beşiktaş, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Alanyaspor ise organizasyona veda etti.

 

RAKİP KONYASPOR

 

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

22:30
GOLLER PEŞ PEŞE
85. Dakika: Beşiktaş golleri art arda buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın ortasında ceza sahasına hareketlenen Orkun Kökçü'nün kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi.
22:28
FARK 2'YE ÇIKTI
83. Dakika: Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'un kısa düşen pasında araya giren Olaitan, müsait pozisyondaki Oh'u gördü ve Güney Koreli santrfor, tek vuruşla fileleri sarstı.
Anadolu Ajansı
22:21
FRİKİKTE GEÇİT YOK
68. Dakika: Orkun'un frikiğinde Ertuğrul başarılı. Beşiktaş, Alanyaspor ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü'nün barajın yayından gönderdiği şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
Anadolu Ajansı
21:53
ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI
48. Dakika: Alanyaspor tehlikesi. Beşiktaş'ın savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Alanyasporlu Ui-Jo'nun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.
Resmi Kurum
21:50
İKİNCİ DEVRE BAŞLADI
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ikinci yarısı başladı.
Anadolu Ajansı
21:33
İLK YARI SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
IHA
21:24
OLAITAN KALEYİ YOKLADI
38. Dakika: Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Rakip yarı alanda topla buluşan Olaitan, Oh ile yaptığı duvar pasının ardından gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:03
İLK GOL GELDİ
17. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Murillo'nun yerden ortasını tek vuruşla tamamlayan El Bilal Toure, skoru 1-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
20:45
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında ilk düdük geldi
IHA
20:18
PEREIRA: "ANI DÜŞÜNMEK GEREKİYOR"
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Şunu unutmamak gerekiyor, en zor gruptaydık. Kura çekiminde belki de kimse bizim gruptan çıkmamızı beklemiyordu. Bugün çeyrek finaldeyiz. Oyuncularıma, anı düşünmek gerekiyor, geleceği düşünmek büyük bir hata olur dedim."
Anadolu Ajansı
20:11
YALÇIN: "ÖNCELİĞİMİZ KUPA"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Ndidi ve Emirhan da döndü ve eksiğimiz yok şu anda. Tamamen kupa üzerine planlarımızı yaptık. Sezonu kupa finali ile bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezona bakacağız. Şu anda önceliğimiz Türkiye Kupası."
IHA
19:42
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh. Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Fatih, İbrahim, Ümit, Maestro, Hadergjonaj.

YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor mücadelesinden 11’inden 3 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.

 

Yalçın; savunmada Uduokhai’nin yerine Emirhan Topçu’ya şans verirken, orta sahada da Cengiz Ünder ile Asllani kulübeye geçti. Ndidi ile Cerny ise kendilerine 11’de yer bulan futbolcular oldu.

IHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

NDIDI GERİ DÖNDÜ

 

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan uzak kalan Wilfred Ndidi, Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Ndidi, bu süreçte ligde Antalyaspor ile Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

IHA

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

STADYUM, BAYRAKLARLA DONATILDI

 

Alanyaspor maçı öncesi Tüpraş Stadyumu’ndaki tüm koltuklara Türk bayrakları koyuldu. Seremoni öncesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Doğu Alt tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

 

Taraftar ellerindeki bayrakları sallayarak görsel bir şölen oluşturdu.

Anadolu Ajansı

Alanyaspor maçı öncesi Tüpraş Stadyumu’ndaki tüm koltuklara Türk bayrakları koyuldu.

