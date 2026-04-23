Beşiktaş, Alanyaspor'u kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi
23.04.2026 19:44
Son Güncelleme: 23.04.2026 22:39
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Beşiktaş, Dolmabahçe'de ağırladığı Alanyaspor'u farklı mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Beşiktaş, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Alanyaspor ise organizasyona veda etti.
RAKİP KONYASPOR
Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.
YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor mücadelesinden 11’inden 3 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.
Yalçın; savunmada Uduokhai’nin yerine Emirhan Topçu’ya şans verirken, orta sahada da Cengiz Ünder ile Asllani kulübeye geçti. Ndidi ile Cerny ise kendilerine 11’de yer bulan futbolcular oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
NDIDI GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan uzak kalan Wilfred Ndidi, Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Ndidi, bu süreçte ligde Antalyaspor ile Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.
Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.
STADYUM, BAYRAKLARLA DONATILDI
Alanyaspor maçı öncesi Tüpraş Stadyumu’ndaki tüm koltuklara Türk bayrakları koyuldu. Seremoni öncesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Doğu Alt tribünde dev Türk bayrağı açıldı.
Taraftar ellerindeki bayrakları sallayarak görsel bir şölen oluşturdu.
