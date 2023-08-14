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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah-beyazlıların İngiliz orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi

için 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Liverpool formasıyla 146 resmi maça çıkan Chamberlain, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 15 asist kaydetti.

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