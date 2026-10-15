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Beşiktaş, Almanya'da zafere ikinci yarıda kanatlandı. Hoffenheim'ı 3 golle devirdi

15.10.2026 19:27

Son Güncelleme: 15.10.2026 23:52

Beşiktaş, Almanya'da zafere ikinci yarıda kanatlandı. Hoffenheim'ı 3 golle devirdi
Reuters

Beşiktaşlı Oh'un gol sevinci.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Hoffenheim'ı mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

 

Rhein-Neckar-Arena'da oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Murillo, 72 ve 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 68'de Fisnik Asllani ve 88'de Machida'dan geldi.

 

Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Beşiktaş, 6 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Hoffenheim ise puansız olarak 32. basamakta yer buldu.

 

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Hoffenheim ise Lyon'u konuk edecek.

23:47
HOFFENHEIM ATTI
88. Dakika: Hoffenheim'ın golü. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortayı tamamlayan Machida, skoru 3-2 yaptı.
23:37
OH ATTI, FARK 2 OLDU
79. Dakika: Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı'nın yerden ortasını kayarak tamamlayan Oh; kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.
23:31
BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA ÖNDE
73. Dakika: Beşiktaş yeniden önde. Olaitan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Oh, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi.
23:26
MAÇTA BERABERLİK VAR
68. Dakika: Hoffenheim eşitliği sağladı. Ev sahibi ekibin organize gelişen atağında yay üzerinde topla buluşan Asllani'nin dönerek yaptığı vuruş ağları sarstı ve skor 1-1 oldu.
23:17
BEŞİKTAŞ ÖNDE
60. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Hoffenheim ceza sahasında yaşanan karambolde önüne düşen topu filelerle buluşturan Murillo, takımını 1-0 öne geçirdi.
23:15
BU KEZ DE TROSSARD KAÇIRDI
57. Dakika: Trossard karşı karşıya kaçırdı. Şık çalımlarla ceza sahasına giren Leandro Trossard'ın karşı karşıya pozisyonda ayak içi vuruşu az farkla dışarı gitti.
23:14
İLHAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
56. Dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Murillo'nun getirdiği topla ceza sahasında buluşan İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
23:03
İKİNCİ YARI BAŞLADI, DEĞİŞİKLİK VAR
Karşılaşmanın ikinci devresi başladı. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yerine Fabio Miretti oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
22:47
ÇOK İLGİNÇ AN
45+1. Dakika: İnanılmaz pozisyon. Rakip ceza sahasında baskıyla topu kapan Olaitan'ın dokunuşu sonrası savunmaya çarpan top, kale çizgisine paralel şekilde sahada kaldı.
22:21
HOFFENHEIM ETKİLİ GELDİ
20. Dakika: Beşiktaş kalesinde tehlike. Savunma arkasına sarkan Hlozek, Nübel ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta gitti.
Reuters
22:07
SON ANDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ
6. Dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Trossard'ın şık pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün dar açıdan vuruşunda savunma son anda araya girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
22:04
DİREKTEN DÖNDÜ
3. Dakika: Hoffenheim etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Machida'nın kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
22:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Hoffenheim-Beşiktaş maçı başladı.
21:00
ITALIANO: "ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "İki takım da iyi baskı yapan takımlar. Bugünkü maçta çok fazla ikili mücadele göreceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor, çok fazla koşmalıyız. Toplu ve topsuz birebirlerde çok iyi olmamız gerekiyor. Topsuz oyunda dikkatli olmamız, toplu oyunda ise kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bence bunlar bugün önemli olacak. Zor bir maç olacak, çok dikkatli olmamız gereken bir maç bizi bekliyor."
Anadolu Ajansı
20:51
İLK 11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

BEŞİKTAŞ'TA 6 DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

 

Siyah-beyazlı futbol takımı, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

 

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

 

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-1 kazandıkları Kocaelispor mücadelesine göre ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti.

 

Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic ile sakatlığı bulunan Vaclav Cerny maç kadrosunda yer almazken yerlerine Oh ile İlhan Fakılı forma giydi.

 

Deneyimli çalıştırıcı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Miretti'yi yedek kulübesine çekerken Agbadou, Ouattara, Olaitan ve Ndidi'ye formayı teslim etti.

 

SALİH ÖZCAN İLK KEZ YEDEK

 

Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı.

 

Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu.

 

Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.

 

OH, 3 MAÇ SONRAİLK 11'DE

 

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

 

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti.

 

Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.

 

HOFFENHEIM'DA OZAN KABAK İLK 11'DE BAŞLADI

 

Alman ekibinin formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Beşiktaş mücadelesinde sahadaki yerini aldı.

 

Teknik direktör Christian Illzer tarafından ilk 11'de görevlendirilen Ozan, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.

 

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

 

Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

 

Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

 

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

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