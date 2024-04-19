NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.

Beşiktaş - Ankaragücü (Canlı anlatım)

, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

6 EKSİK

Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Omar Colley sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Umut Meraş ise teknik heyetin bilgisi dahilinde maç kadrosundan ayrıldı ve yerine Serkan Emrecan Terzi dahil edildi.

YABANCI VAR HAKEMİ

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oturuyor.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

CANLI ANLATIM

1' Maç Ankaragücü'nün santrasıyla başladı.

13' Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına yaptığı ortada Kazımcan Karataş ters bir kafa vuruşu yaptı top direğe çarpıp kornere çıktı. 

18' GOL! Beşiktaş, Ernest Muci'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşuyle 1-0 öne geçti.

31' Beşiktaş'ta sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli savunmacı Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;