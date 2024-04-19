Beşiktaş - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
6 EKSİK
Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Omar Colley sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Umut Meraş ise teknik heyetin bilgisi dahilinde maç kadrosundan ayrıldı ve yerine Serkan Emrecan Terzi dahil edildi.
YABANCI VAR HAKEMİ
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oturuyor.
İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe
CANLI ANLATIM
1' Maç Ankaragücü'nün santrasıyla başladı.
13' Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına yaptığı ortada Kazımcan Karataş ters bir kafa vuruşu yaptı top direğe çarpıp kornere çıktı.
18' GOL! Beşiktaş, Ernest Muci'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşuyle 1-0 öne geçti.
31' Beşiktaş'ta sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli savunmacı Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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