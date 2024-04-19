Beşiktaş - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

6 EKSİK



Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Omar Colley sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Umut Meraş ise teknik heyetin bilgisi dahilinde maç kadrosundan ayrıldı ve yerine Serkan Emrecan Terzi dahil edildi.

YABANCI VAR HAKEMİ



Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oturuyor.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka



Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

CANLI ANLATIM

1' Maç Ankaragücü'nün santrasıyla başladı.

13' Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına yaptığı ortada Kazımcan Karataş ters bir kafa vuruşu yaptı top direğe çarpıp kornere çıktı.

18' GOL! Beşiktaş, Ernest Muci'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşuyle 1-0 öne geçti.

31' Beşiktaş'ta sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli savunmacı Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.