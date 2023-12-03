NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 2 puan bıraktı

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla beraber siyah-beyazlılar 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 2 puan bıraktı

Trendyol 'in 14. haftasında , 'ne konuk oldu. 

Başkent ekibi ilk yarının 21. dakikasında Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlain sahneye çıktı ve maçın sonucu belirledi.

1-1 biten mücadelenin ardından Beşiktaş puanını 26'ya yükselterek 3. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 17 puanla 12. sırada yer aldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK

Ankaragücü'nde Kaan Güneren, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle sahayı terkederek yerini Chatzigiovanis'e bıraktı

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;