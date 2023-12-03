Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu.
Başkent ekibi ilk yarının 21. dakikasında Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlain sahneye çıktı ve maçın sonucu belirledi.
1-1 biten mücadelenin ardından Beşiktaş puanını 26'ya yükselterek 3. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 17 puanla 12. sırada yer aldı.
ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK
Ankaragücü'nde Kaan Güneren, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle sahayı terkederek yerini Chatzigiovanis'e bıraktı
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