Beşiktaş anlaştı: Halil Dervişoğlu transferi bitmek üzere

Beşiktaş'ta golcü arayışları sürerken transferde önemli bir gelişme yaşandı.



Halil Dervişoğlu'nu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetiminin olumlu adımlar attığı belirtildi.



Siyah-beyazlılar Halil konusunda kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY



Ayrıca 23 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Halil'in sözleşmesinde bonservis bedeli olmadığı, 600 bin euroyu bulan bonusların yer alacağı ve Brentford'ın oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay alacağı ifade edildi.

KAMPTA YER ALMASI BEKLENİYOR



Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş'ın Almanya'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarında yer alması ve hazırlık maçlarında sahada olması bekleniyor.

Milli oyuncu, Galatasaray'da oynadığı dönemde 45 maçta 8 gol atıp 3 asist kaydetti. Ayrıca Halil, Ay-yıldızlı forma altında 15 maçta 6 gol attı.

