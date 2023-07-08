NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş anlaştı: Halil Dervişoğlu transferi bitmek üzere

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde bulundurduğu Halil Dervişoğlu transferinde olumlu gelişmeler yaşadı. Şenol Güneş'in de istediği yıldız golcü ile görüşmeler son aşamaya gelirken, kulübü Brentford ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş anlaştı: Halil Dervişoğlu transferi bitmek üzere

'ta golcü arayışları sürerken transferde önemli bir gelişme yaşandı.

Halil Dervişoğlu'nu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetiminin olumlu adımlar attığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar Halil konusunda kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY

Ayrıca 23 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Halil'in sözleşmesinde bonservis bedeli olmadığı, 600 bin euroyu bulan bonusların yer alacağı ve Brentford'ın oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay alacağı ifade edildi.

KAMPTA YER ALMASI BEKLENİYOR

Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş'ın Almanya'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarında yer alması ve hazırlık maçlarında sahada olması bekleniyor.

Milli oyuncu, Galatasaray'da oynadığı dönemde 45 maçta 8 gol atıp 3 asist kaydetti. Ayrıca Halil, Ay-yıldızlı forma altında 15 maçta 6 gol attı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...