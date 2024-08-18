Beşiktaş - Antalyaspor (Canlı anlatım)

23' GOL! Semih Kılıçsoy ceza sahasında çizgiye kadar indi ve içeri çevirdiği topu Immobile tamamladı. Beşiktaş 2-1 öne geçti!,

Beşiktaş, mücadele öncesinde Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa için taraftarlarıyla birlikte bir kutlama töreni yaptı.

Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak yer alıyor.

SİYAH-BEYAZLILARDAN ÇİFTE KUPAYLA POZ



Beşiktaş’ın 2023-2024 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası ile bu sezon başında kazandığı 2024 Turkcell Süper Kupa, Antalyaspor maçı öncesinde sahaya getirildi. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, çifte kupayla objektiflere poz verdi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Süleyman Seba’nın ölüm yıldönümü nedeniyle ısınmaya Seba’nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

DÖRT YENİ TRANSFER İLK KEZ TÜPRAŞ STADI'NDA



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.



Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.



Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.