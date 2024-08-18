Beşiktaş - Antalyaspor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak yer alıyor.
İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio.
MAÇ ÖNCESİ KUPA TÖRENİ
Beşiktaş, mücadele öncesinde Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa için taraftarlarıyla birlikte bir kutlama töreni yaptı.
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
1' GOL! Antalyaspor, Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti!
13' GOL! Beşiktaş, Rashica'nın pasında Immobile'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
21' Beşiktaş bu sezon 3 maçta 10 isabetli şutta 8 gol attı.
23' GOL! Semih Kılıçsoy ceza sahasında çizgiye kadar indi ve içeri çevirdiği topu Immobile tamamladı. Beşiktaş 2-1 öne geçti!,
29' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun kafa golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
SİYAH-BEYAZLILARDAN ÇİFTE KUPAYLA POZ
Beşiktaş’ın 2023-2024 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası ile bu sezon başında kazandığı 2024 Turkcell Süper Kupa, Antalyaspor maçı öncesinde sahaya getirildi. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, çifte kupayla objektiflere poz verdi.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Süleyman Seba’nın ölüm yıldönümü nedeniyle ısınmaya Seba’nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.
DÖRT YENİ TRANSFER İLK KEZ TÜPRAŞ STADI'NDA
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.
Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.
Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor