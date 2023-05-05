Beşiktaş Antalyaspor kamp kadrosu açıklandı: Omar Colley ve Salih Uçan alınmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek

COLLEY VE UÇAN ALINMADI



Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.



Beşiktaş'ta derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan'ın yarınki maç öncesi durumu belirsizdi.



Derbide sakat sakat mücadele eden Colley ile Salih Uçan kamp kadrosuna alınmadı. Bunun yanı sıra, N'Koudou, Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha da kadroda yok.



Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.