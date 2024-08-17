Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. İşte, Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk edecek.



Mücadele, 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45’te başlayacak.



Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIM 57. KEZ KARŞILAŞACAK



Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı.



Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN



Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.



Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.



Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.



Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.