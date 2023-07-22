Beşiktaş, Ante Rebic için devreye girdi

Yeni sezon öncesi Daniel Amartey ve Jean Onana transferlerini duyuran Beşiktaş'ta hedef Ante Rebic.



beINSPORTS'un haberine göre, Siyah-beyazlılar Milan'ın yıldızı Ante Rebic için kiralama teklifini yaptı.



2 sezon önce Eintracht Frankfurt'tan İtalyan devine transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan ile çıktığı 123 resmi maçta 29 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.



Öte yandan Ante Rebic, sakatlığından dolayı son 2 sezonda 33 maça çıkarken oyuncunun kararının yakında netlik kazanması bekleniyor.



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