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Beşiktaş, Ante Rebic için devreye girdi

Beşiktaş, Milan'ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic'e kiralama teklifi götürdü. Hırvat oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vereceği kaydedildi.

Beşiktaş, Ante Rebic için devreye girdi

Yeni sezon öncesi Daniel Amartey ve Jean Onana transferlerini duyuran 'ta hedef Ante Rebic.

beINSPORTS'un haberine göre, Siyah-beyazlılar Milan'ın yıldızı Ante Rebic için kiralama teklifini yaptı.

2 sezon önce Eintracht Frankfurt'tan İtalyan devine transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan ile çıktığı 123 resmi maçta 29 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Ante Rebic, sakatlığından dolayı son 2 sezonda 33 maça çıkarken oyuncunun kararının yakında netlik kazanması bekleniyor.

Ante Rebic kimdir? Beşiktaş ile adı anılan Ante Rebic kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Ante Rebic kimdir? Beşiktaş ile adı anılan Ante Rebic kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

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