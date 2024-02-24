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Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 18 yaşındaki genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde genç sağ bek Arda Berk Özüarap ile bir araya gelirken oyuncu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı - 1
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