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Beşiktaş, Arda Turan'ı geçerse 3. ön eleme turuna çıkacak: Muhtemel rakipler netleşti!

Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Arda Turan'ı geçerse 3. ön eleme turuna çıkacak: Muhtemel rakipler netleşti!

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk eleme turu tamamlandı. Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'le oynayacak. Siyah beyazlılar elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Beşiktaş'ın Shakhtar'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleşebileceği takımlar netleşti.

BEŞİKTAŞ'IN 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Panathinaikos - 󠁧󠁢Rangers eşleşmesinin mağlubu

Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

Sheriff - Utrech eşleşmesinin galibi

Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

Wolfsberger

Fredrikstad

Beşiktaş, Arda Turan'ı geçerse 3. ön eleme turuna çıkacak: Muhtemel rakipler netleşti! - 1

BEŞİKTAŞ'IN ELENMESİ HALİNDE İSE KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

DAC Dunajska Streda
Rakow Czestochowa
Rosenborg
Viking
Aris Thessaloniki
Ararat-Armenia
AEK Larnaca
Austria Wien
Vaduz
󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Hibernian
Dundee United
BK Hacken
Larne
Paide Linnameeskond
Brondby
F91 Dudelange
Silkeborg
Lausanne Sport
Puskas Academia
Partizani Tirana
CS Universitatea Craiova
Beitar Jerusalem

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