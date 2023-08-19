Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması: İmkansız gibi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.



Fanatik'e konuşan Kocadağ şöyle şu ifadeleri kullandı:



"Ramos için medyada 5 milyon euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil."



TRT Spor'un haberine göre ise Beşiktaş, Ramos'un yüksek maliyeti nedeniyle masadan kalkma kararı aldı.



"İMKANSIZ GİBİ"



Kocadağ, Talisca transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi."

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