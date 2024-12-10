Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: Zirvede çok şeyler değişir

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Vardar Bodo/Glimt mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Hürriyet'e konuşan Mete Vardar'ın açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş tarihinin en önemli maçını kazandı. Ligde daha çok hafta var ve zirvede çok şeyler değişir. Beşiktaş’ın da Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonluk iddiası var. Bir maçta elde edilen galibiyet sonrası bunları söylemiyorum. Güçlü bir kadroya sahibiz.

"CHAMBERLAIN İNANILMAZ"



"Yeni oynama şansı yakalayan Alex Oxlade-Chamberlain inanılmaz bir performans gösteriyor. Tayyip Talha döndü, genç oyuncularımız da katılacaklar. Sezonun geri kalan kısmında takımımızın üzerine düşeni yapacağına inancımız tam.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı için ise Vardar şunları kaydetti, "Bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız"