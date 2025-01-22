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Beşiktaş - Athletic Bilbao (Canlı anlatım)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş - Athletic Bilbao (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Beşiktaş, bu sezon turnuvada 6 maçta da yenilgisi olmayan İspanyol temsilcisini 4-1 mağlup etti.

90+1. DAKİKA - GOL

Beşiktaş'ta Joao Mario, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 4-1'e getirdi. 

87. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Ernest Muci ve Rafa Silva'nın yerine oyuna Onur Bulut ile Cher Ndour dahil oldu.

80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

78. DAKİKA - GOL

Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

60. DAKİKA - GOL

Beşiktaş, Rashica'nın golüyle 2-1 öne geçti.

53. DAKİKA - ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Beşiktaş Milot Rashica'yla 2. gole çok yaklaştı. Rashica'nın vuruşunda top kaleciyi geçtikten sonra savunma golü engelleyerek topu kornere çeldi.

51. DAKİKA - BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda kaleci Agirrezabala'yı geçemedi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı santrayla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

45. DAKİKA - GOL

Athletic Bilbao, Unai Gomez'in golüyle skora denge sağladı. 

37. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Nunez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

17. DAKİKA -  GOL

Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

11. DAKİKA - BEŞİKTAŞ'TAN ŞUT DENEMESİ

Rashica'nın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

CANLI ANLATIM

Mücadelede ilk düdük geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde tur umudunu sürdürmenin peşinde.

Siyah beyazlılar 7. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırlıyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

İLK 11

: Mert, Svensson, Emirhan Topçu, Udokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muci, Immobile 

Athletic Bilbao: Agirrezzabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prodos, Jauerguizar, Nico Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta

1 DAKİKALIK SESSİZLİK

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için santrayla birlikte 1 dakika boyunca sessizliğe büründü.

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