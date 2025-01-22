Beşiktaş - Athletic Bilbao (Canlı anlatım)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş, bu sezon turnuvada 6 maçta da yenilgisi olmayan İspanyol temsilcisini 4-1 mağlup etti.
90+1. DAKİKA - GOL
Beşiktaş'ta Joao Mario, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 4-1'e getirdi.
87. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Ernest Muci ve Rafa Silva'nın yerine oyuna Onur Bulut ile Cher Ndour dahil oldu.
80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.
78. DAKİKA - GOL
Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.
60. DAKİKA - GOL
Beşiktaş, Rashica'nın golüyle 2-1 öne geçti.
53. DAKİKA - ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Beşiktaş Milot Rashica'yla 2. gole çok yaklaştı. Rashica'nın vuruşunda top kaleciyi geçtikten sonra savunma golü engelleyerek topu kornere çeldi.
51. DAKİKA - BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş'ta Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda kaleci Agirrezabala'yı geçemedi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı santrayla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
45. DAKİKA - GOL
Athletic Bilbao, Unai Gomez'in golüyle skora denge sağladı.
37. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Nunez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
17. DAKİKA - GOL
Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
11. DAKİKA - BEŞİKTAŞ'TAN ŞUT DENEMESİ
Rashica'nın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.
CANLI ANLATIM
Mücadelede ilk düdük geldi.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde tur umudunu sürdürmenin peşinde.
Siyah beyazlılar 7. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.
İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan Topçu, Udokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muci, Immobile
Athletic Bilbao: Agirrezzabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prodos, Jauerguizar, Nico Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta
1 DAKİKALIK SESSİZLİK
Siyah-beyazlı taraftarlar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için santrayla birlikte 1 dakika boyunca sessizliğe büründü.
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