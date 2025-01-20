Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.



22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde UEFA maçta görev yapacak hakemleri duyurdu.



Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Avusturyalı Hakem Julian Weinberger düdük çalacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner oldu.



Mücadelede VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alan Kijas görev yapacak.