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Beşiktaş Atiba Hutchinson’a veda ediyor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi bitiyor. Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlılar ile son maçına çıkacak.

Beşiktaş Atiba Hutchinson’a veda ediyor

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’ta bir dönem kapanıyor. Siyah-beyazlı takımda 10. sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, son maçına çıkıyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in son haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesi Atiba’ya plaket verecek.

Siyah-beyazlı taraftarla da açacakları pankartlar ve tezahüratlarla Atiba’ya veda edecek.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenmeyen Kanadalı oyuncu, Şenol Güneş’in şans vermesi halinde oyuna sonradan dahil olabilir.

2013-2014 sezonunun başında Beşiktaş’a transfer olan Atiba, siyah-beyazlı takımda 334 maça çıktı.

27 gol atan 40 yaşındaki oyuncu, 37 asist yaptı.

Kanadalı oyuncu 10 sezonda 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

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