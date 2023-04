Beşiktaş-Atletico Madrid dostluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek. Kulüp CEO'su, yardım elini uzatmak için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'ten destek istemişti.



O yardım ortaklığı şekillendi, Atletico Madrid, Beşiktaş ile dostluk maçı yapacak. NTV ve Star'dan naklen yayınlanacak mücadelenin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.



ATLETİCO MADRİD'DEN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ



Atletico Madrid, depremzedeler için yardım elini uzatıyor. İspanyol devi, 6 Şubat'taki afetin ardından harekete geçti.



Kulübün sahibi ve CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak üzüntülerini dile getirdi. Avrupanın diğer ucundan gelen telefonda, "Türk halkı için biz ne yapabiliriz?" sorusu soruldu.



Görüşmelerin ardından tüm geliri deprem bölgesine aktarılmak üzere, dostluk maçı oynanmasına karar verildi.



"TOGETHER FOR TÜRKİYE"



Yardım ortaklığı için Türkiye Futbol Federasyonu ile de temasa geçildi. "Together for Türkiye" adıyla oynanacak özel maçta Beşiktaş ile Atletico Madrid karşılaşacak. İki kulüp de kuruluşlarının 120. yılında bu anlamlı organizasyonda bir araya gelecek.



Ülkece birlik olunması gerektiği zamanlarda bunun en güzel örneklerini sergileyen kulüpler arasında yer alan Beşiktaş, bir kez daha bu görevi üstlenecek. Sayısız tarihi anın adresi olan Dolmabahçe, şimdi Atletico Madrid'in de katılımıyla depremzedeler için toplanacak yardımların ana sahnesi olacak.



BEŞİKTAŞ-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İki köklü kulüp 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelenin, bilet, yayın ve reklam dahil tüm geliri, deprem bölgesine aktarılacak.



Beşiktaş Atletico Madrid maçı, 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da NTV ve Star'dan canlı yayınlanacak.