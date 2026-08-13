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Beşiktaş Avrupa bileti için sahada

13.08.2026 17:16

Son Güncelleme: 13.08.2026 21:25

Beşiktaş Avrupa bileti için sahada
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar, üçüncü ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk ediyor.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arıyor. 

 

Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar rövanş maçına çıktı. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetiyor. Maçta 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var.

 

Vincenzo Montella, Beşiktaş - Hradec Kralove karşılaşmasını takip ediyor.

 

İLK KEZ SÜRE ALDI
 

Leandro Trossard, Hradec Kralove karşısında 66. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.

 

Turu geçen taraf, Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için play-off'ta Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

 

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

 

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

 

Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

 

Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.

21:24
YILDIZ FUTBOLCU İLK KEZ SAHADA
Leandro Trossard, Hradec Kralove karşısında 66. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.
Anadolu Ajansı
20:41
İLK GOL GELDİ
Siyah beyazlılar Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Anadolu Ajansı
20:26
DİREĞE TAKILDILAR
26. dakikada Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün şutu üst direğe takıldı.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesi başladı.
Anadolu Ajansı
18:55
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh. Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.
Anadolu Ajansı