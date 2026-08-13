Beşiktaş Avrupa bileti için sahada

Beşiktaş , Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arıyor.

Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar rövanş maçına çıktı. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetiyor. Maçta 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var.

Vincenzo Montella, Beşiktaş - Hradec Kralove karşılaşmasını takip ediyor.

İLK KEZ SÜRE ALDI



Leandro Trossard, Hradec Kralove karşısında 66. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.

Turu geçen taraf, Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için play-off'ta Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.