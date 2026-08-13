Beşiktaş Avrupa bileti için sahada. İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş , Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak.

Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek.

İLK KEZ KADRODA



Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak.

Turu geçen taraf, Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için play-off'ta Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.