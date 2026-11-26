Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva karşısında
26.11.2026 17:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun saha içindeki en büyük kozu Orkun Kökçü olacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puanla 8. sırada bulunan Beşiktaş, 5'inci maçında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile Gürcistan'da karşılaşacak.
Beşiktaş'ta Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Celtic maçının ardından Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.
Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Hapoel Beer-Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.
Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Olaitan, Hapoel karşısında orta sahada Salih ve Orkun ile birlikte forma giyecek.
İLK 2 MAÇ 6 PUAN, SON 2 MAÇ 1 PUAN ALDI
Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra Hoffenheim'ı 3-2'lik skorla geçti.
Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Vincenzo Italiano'nun ekibi, son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Oynadığı 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, 8 gole engel olamadı.
Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı. İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi. Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer-Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçıyla birlikte İsrail ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. İsrail temsilcileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.