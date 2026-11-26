İLK 2 MAÇ 6 PUAN, SON 2 MAÇ 1 PUAN ALDI

Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş , daha sonra Hoffenheim'ı 3-2'lik skorla geçti.

Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Vincenzo Italiano'nun ekibi, son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Oynadığı 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, 8 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı. İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi. Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer-Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçıyla birlikte İsrail ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. İsrail temsilcileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.