Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde tur için Shakhtar karşısında: İlk 11'de sürpriz!

Beşiktaş , Polonya'da geri dönüş ve tur için sahaya çıkacak. Saat 21.00''de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmanda gidişatı tersine çevirmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra takımdan ayrılması bekelenen Al Musrati kafilede yer almadı. Dizinde ödem bulunan yeni transfer Orkun Kökçü'nün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş, 4-2'lik yenilginin rövanşında tur atlamak için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Siyah-beyazlıların 2 farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.



Arda Turan'ın takımı ise galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi durumunda tur atlayan taraf olacak.



Beşiktaş, Polonya'dan istediği sonucu alması halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos işe eşleşecek.



Shakhtar'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlılar,, St. Patrick's-Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.