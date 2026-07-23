Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor. Trossard oynayacak mı?
23.07.2026 13:24
Beşiktaş kamp sürecini tamamladı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi yolunda ilk sınavına çıkıyor. Siyah beyazlılar ikinci eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk edecek.
Beşiktaş sezonu Avrupa Ligi'nde açıyor, Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'i konuk ediyor.
Siyah beyazlılar, ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Mitülen ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Ricardo De Burgos yönetecek.
Türkiye serüvenindeki ilk maçına çıkacak teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun tek hedefi galibiyet.
EKSİKLER
Ndidi sakatlığı, Uduokhai ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan yeni transfer Trossard da UEFA listesinde yer almıyor.
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada bitiren rakip Midtjylland, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Nübel; Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Salih Özcan; Cerny, Orkun, Olaitan ve Oh.