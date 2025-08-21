Beşiktaş, Lozan'dan beraberlikle dönüyor: Avrupa için son 90 dakika!

MERT VE SVENSSON SAKATLANDI



Siyah beyazlılarda Muçi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra iki isimden kötü haber geldi.Beşiktaş'ta Mert Günok, Lausanne maçı kadrosunda yer almadı. Günok ile Svensson'un ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.



Ole Gunnar Solskjaer maç öncesi yaptığı sakatlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Mert Günok ve Jonas Svensson'un ikisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur."