Beşiktaş, Lozan'dan beraberlikle dönüyor: Avrupa için son 90 dakika!
Beşiktaş, Konferans Ligi play-off'unda İsviçre'de sahaya çıktı. Maç 1-1'lik eşitlikle bitti. İşte ayrıntılar ve maçın öne çıkanları...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off'ların sahaya çıktı. Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne'a konuk oldu.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çaldı. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlendi.
Ma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın tek golü 45. dakikada Rashica'dan geldi. Ev sahibi ekip 83'te skoru dengeledi.
Eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan ekip Konferans Ligi'nde Avrupa macerasına devam edecek.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
10' İlk dakikalara ev sahibi ekip hızlı başladı. İlk 10 dakikada gelen iki şutu kaleci Ersin kurtararak golü engelledi.
31' Beşiktaş'ta Uduokhai sarı kart gördü.
45' Siyah beyazlılar Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İKİNCİ DEVRE
67' Beşiktaş'ta Rashica'ya sarı kart çıktı.
68' Beşiktaş'ta Jurasek'in yerine Serkan Emrecan oyunda.
83' Okoh'un golüyle ev sahibi ekip skoru eşitledi.
88' Beşiktaş'ta Abraham, 88. dakikada sarı kart gördü.
90+7 Maç sona erdi.
RASHİCA'NIN GOLÜ
Beşiktaş, İsviçre'de Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/gP17Fj1rL1— S Sport Plus (@ssportplustr) August 21, 2025
MERT VE SVENSSON SAKATLANDI
Siyah beyazlılarda Muçi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra iki isimden kötü haber geldi.Beşiktaş'ta Mert Günok, Lausanne maçı kadrosunda yer almadı. Günok ile Svensson'un ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.
Ole Gunnar Solskjaer maç öncesi yaptığı sakatlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mert Günok ve Jonas Svensson'un ikisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur."
ZORUNLU İKİ DEĞİŞİM
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor karşılaşmasına göre iki değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor müsabakasına göre İsviçre deplasmanında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un yerine Ersin Destanoğlu ile David Jurasek'e şans verdi.
ERSİN DESTANOĞLU, BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezonki ilk maçına Lausanne karşısında çıktı.
Mert Günok'un ağrıları nedeniyle kadrodan çıkmasıyla siyah-beyazlı oyuncu, 2025-2026 sezonunda siftah yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı.
Beşiktaş'ta kaptan kaleci Mert Günok'un sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla milli futbolcu, maçta kaptanlık görevini aldı.
İLK 11'LER
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Joao Mario, Abraham.
KAFİLE
Siyah-beyazlıların Lausanne maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.
