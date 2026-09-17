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Beşiktaş Avrupa'da ilk maçına çıkıyor. Yıldız futbolcu forma giyemeyecek

17.09.2026 09:11

Beşiktaş Avrupa'da ilk maçına çıkıyor. Yıldız futbolcu forma giyemeyecek
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Süper Lig'de başarılı bir performans sergiliyor.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı saat 22'de konuk edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı saat 22'de konuk edecek.  Trossard'ın forma giyemeyeceğini açıklayan teknik direktör İtaliano "Takım olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk." dedi.

Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine başlıyor.

 

Siyah beyazlılar lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek.

 

Beşiktaş - Marsilya maçı saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

 

YILDIZ FUTBOLCU YOK

 

Leandro Trossard ağrıları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemecek.

 

Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde daha sonra sırasıyla; Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak.

 

MUHTEMEL 11

 

Beşiktaş: Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic

 