Beşiktaş, Avrupa'ya mağlup başladı: Protesto, alkış, ıslık!
Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında çıktı. 6 gol atılan maçta alkışlar, protesto ve ıslıklar bir aradaydı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'lı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetti. Futbolseverler maçta tam 6 gol izledi.
Maçın ilk 28 dakikasında siyah beyazlılar arka arkaya gelen gollerle 2-0 geriye düştü. Penaltı vuruşu sonrası yeni transfer Abraham siftah yaparak skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarı ise fark önce yeniden 2'ye çıktı ardından Joao Mario ile Beşiktaş tekrar farkı 1'e indirmeyi başardı. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.
YENİ TRANSFERLERİN İLK RESMİ MAÇI
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk 11'de üç yeni transfere görev verdi. Siyah-beyazlı ekipte David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar karşısında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
7' Konuk ekip ilk bulduğu pozisyonda Santana ile golü attı: 1-0
28' Beşiktaş arka arkaya gelen gollerde şoku yaşadı. Eguinaldo'nun golüyle Shakhtar Donetsk farkı 2'ye çıkardı.
40' Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Abraham, farkı 1'e indirdi.
45' İlk yarı 2-1 sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
60' Beşiktaş'ta Rashica ve Orkun kenara geldi. Kartal Kayra ve Ernest Muçi oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.
67' Santana ikinci asistini yaptı. Konuk ekip Kevin'le farkı yeniden 2'ye çıkardı.
71' Abraham'ın yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.
79' Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sarı kart gördü.
81' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oyuna girdi, Demir Ege oyundan alındı.
87' Siyah beyazlılar Joao Mario'nun golüyle farkı yeniden indirdi: 3-2
90+1'de Kartal Kayra Yılmaz ve Mert Günok'a itirazdan sarı kart çıktı.
90+5 Kevin'in golüyle konuk ekip skoru belirledi: 4-2
90+6 Mücadele sona erdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Abraham.
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matvienko, Marlon, Ocheretko, Sudakov, Alisson, Kevin, Eguinaldo.
423 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra bir resmi maçta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
Geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren ve yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen 20 yaşındaki orta saha, bu sezon kampta gösterdiği performansla Ole Gunnar Solskjaer'den formayı aldı.
Genç futbolcu, Beşiktaş formasını son olarak 2023-2024 sezonunun 38. haftasında giymişti. Demir Ege, 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa karşısında görev yapmıştı.
GOLLER
1. GOL
GOL | 🇹🇷 Beşiktaş 0 🆚 1 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
⚽️ Alisson Santana 7'
▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/QjJMvqjRZD pic.twitter.com/bBdxlDD8Vj
2. GOL
GOL | 🇹🇷 Beşiktaş 0 🆚 2 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
⚽️ Eguinaldo 28'
▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/QjJMvqjRZD pic.twitter.com/5b6lGfqcfQ
3. GOL
🏴 Tammy Abraham'ın Beşiktaş formasıyla ilk golü! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/sRuPASeg9x— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
4. GOL
GOL | 🇹🇷 Beşiktaş 1 🆚 3 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
⚽️ Kevin 67' pic.twitter.com/d8Z1tjSAwi
5. GOL
⏱️ 87'— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
GOOOOOL | 🇹🇷 Beşiktaş, João Mário'nun golü ile skoru 3-2'ye getiriyor! #UEL
▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/QjJMvqjRZD pic.twitter.com/GpXBTaV8wd
6. GOL
GOL | 🇹🇷 Beşiktaş 2 🆚 4 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
⚽️ Kevin 90'+6 pic.twitter.com/gGoOHlplwG
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