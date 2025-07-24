Beşiktaş, Avrupa'ya mağlup başladı: Protesto, alkış, ıslık!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'lı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetti. Futbolseverler maçta tam 6 gol izledi.



Maçın ilk 28 dakikasında siyah beyazlılar arka arkaya gelen gollerle 2-0 geriye düştü. Penaltı vuruşu sonrası yeni transfer Abraham siftah yaparak skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarı ise fark önce yeniden 2'ye çıktı ardından Joao Mario ile Beşiktaş tekrar farkı 1'e indirmeyi başardı. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi.



Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.



YENİ TRANSFERLERİN İLK RESMİ MAÇI



Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk 11'de üç yeni transfere görev verdi. Siyah-beyazlı ekipte David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar karşısında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.