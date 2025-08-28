Beşiktaş Avrupa'ya veda etti, taraftar çıldırdı: Solskjaer "Bu suçu üstleniyorum" diyerek yanıt verdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımını ağırlayan Beşiktaş, rakibine 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SUÇU ÜSTLENİYORUM"



"Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum." diyen Solskjaer, "İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek."

Solskjaer sözlerini şöyle sürdürdü:

"7-8 aydır Beşiktaş'tayım. Geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında iyi anlamda büyük fark var. Bu da gelecekte sonuç verecektir. Beşiktaş'a pozitif katkı yaptığıma inanıyorum."

ADALI-SOLSKJAER GÖRÜŞMESİ



TRT Spor'un haberine göre ise; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer’i basın toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısına çağırdı.