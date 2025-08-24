Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Emrecan Terzi kiralandı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç sol bekin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a kiralandığı bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.