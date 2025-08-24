Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Emrecan Terzi kiralandı
Beşiktaş'ın genç sol beki Emrecan Terzi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a kiralandı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç sol bekin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a kiralandığı bildirildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Yaz Transfer Dönemi
- Beşiktaş