NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş ayrılığı duyurdu

Beşiktaş, genç oyuncusu Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş ayrılığı duyurdu

, ara transfer döneminde Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda forma şansı bulamadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;