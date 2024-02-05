Beşiktaş ayrılığı duyurdu

Beşiktaş, ara transfer döneminde Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.
21 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda forma şansı bulamadı.
Emrecan Bulut, Ümraniyespor’a Geçici Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024
Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
🔗… pic.twitter.com/oQqyUZKGci
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