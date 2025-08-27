Beşiktaş ayrılığı duyurdu

Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini 1 milyon 750 bin avro karşılığında feshettiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



“Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.”



Chamberlain, Liverpool'dan bedelsiz olarak 2023 yılında transfer edilmişti.