Beşiktaş ayrılığı duyurdu. Tammy Abraham Premier Lig yolcusu
27.01.2026 20:44
Anadolu Ajansı
AA
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş kulübünden Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.