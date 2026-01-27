Beşiktaş ayrılığı duyurdu. Tammy Abraham Premier Lig yolcusu

27.01.2026 20:44

Anadolu Ajansı
AA

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş kulübünden Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

 

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.