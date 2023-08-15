Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için talimat değişikliğinden faydalanacak

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transfer etti.



CSKA Moskova’da forma giyen Kazakistanlı oyuncu için Rus ekibi ile görüşen siyah-beyazlılarlar, 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.



İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek olan Zaynutdinov, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNDEN FAYDALANACAK



Futbol federasyonun talimat değilikliği ile 25 yaşındaki Kazak oyuncu, Süper Lig’de yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.



Yapılan değişiklikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu, yabancı oyuncu statüsünde sayılmıyor.



Kazak forvet, orta sahanın, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor.



2020’de CSKA Moskova’ya transfer olan Bakhtiyor Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibi ile çıktığı 27 maçta 1 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol attı.