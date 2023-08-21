Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini TFF'ye bildirdi.

SAHAYA İNİP TARAFTARI SELAMLADI

25 yaşındaki Zaynutdinov, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için İstanbul'a gelmiş, dün akşam oynanan Beşiktaş - Pendikspor mücadelesi öncesinde tribünden sahaya inerek taraftarı selamlamıştı.



4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yapılan bildirime göre, Siyah-beyazlı ekip Kazak oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan Zaynutdinov, Süper Lig'de yapılan format değişikliğinin ardından yerli statüsünde oynayabilecek.

2020’de CSKA Moskova’ya transfer olan Bakhtiyor Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibi ile çıktığı 27 maçta 1 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol attı.