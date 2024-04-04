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Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızını gündemine aldı

Beşiktaş'ın LaLiga devi Barcelona'nın önliberosu Oriol Romeu'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızını gündemine aldı

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan 'ta önlibero transfer için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, siyah-beyazlı kulübün Barcelona forması giyen Oriol Romeu ile ilgilendiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde de Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Romeu'nun 2026'ya kadar Katalan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

Ancak haberde Beşiktaş'ın bu transferde tek başına olmadığı, Girona gibi bazı takımların da oyuncu ile ilgilendikleri kaydedildi.

İspanyol futbolcunun da önceliğinin LaLiga'da kalmak olduğu ifade edildi.

Oriol Romeu, Barcelona ile 34 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 1 asistlik katkı sağladı.

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