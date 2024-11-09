Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşacak.