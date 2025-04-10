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Beşiktaş - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Beşiktaş - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı nerede oynanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Beşiktaş - Başakşehir maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Beşiktaş - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Beşiktaş - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Beşiktaş - Başakşehir Maçı Ne Zaman

- Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş - Başakşehir maçı Tüpraş Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş - Başakşehir Maçının Hakemleri

Beşiktaş - Başakşehir maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.

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