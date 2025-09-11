NTV.COM.TR

Beşiktaş,Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş,Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise 'ın, RAMS Başakşehir karşılaşmasının taktiği üzerine uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...